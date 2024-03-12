В Обнинске строят первый в стране завод радиофармпрепаратов

Владислав Шапша во вторник, 12 марта, на своем отчете за 2023 год рассказал об уверенном росте фармацевтической отрасли в регионе.

Он сообщил, что в Обнинске строят крупнейший в Европе и первый в России завод радиофармпрепаратов.

Также Шапша уточнил, что на прошлой неделе правительство России одобрило создание площадки ОЭЗ. Она станет третьей в Бабыниснком районе и будет полностью отадана под фармацевтические производства.