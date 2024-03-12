Доходы бюджета Калужской области за 2023 год выросли до 113,1 миллиарда рублей

Это рекордный показатель за все время, сообщил 12 марта губернатор региона Владислав Шапша.

По его словам, 2023 год начинался с потенциальным дефицитом бюджета в 8 миллиардов рублей, а закончился с профицитом в 1,1 миллиарда. Собственные доходы выросли на 13%.

- Наше основное преимущество - диверсифицированная экономика, опирающаяся на развитую промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспортно-логистический комплекс, - подчеркнул Шапша.