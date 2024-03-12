В этом году в Калужской области достроят 4 станции водоочистки

В 2023 году в Обнинске, Бетлице, Мятлево, селе Новослободск Думиничского района и в Товарково начали работу крупные станции водоочистки. Об этом рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша во время своего отчета за минувший год.

Судя по словам губернатора, в этом году в Людиново, Кирове, Ульяново и Жукове завершат строительство станций.

Деньги из федерального бюджета направят на строительство станций в Белоусово и Жилетово.