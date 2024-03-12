В Калужской области досрочно расселили аварийное жилье

Во вторник, 12 марта, Владислав Шапша в рамках отчета рассказал об успешном расселении аварийного жилья, которое было признано таковым до 1 января 2017 года.

Судя по словам губернатора, досрочно удалось расселить 216 домов. В новых квартирах уже живут 4,5 тысячи человек.

Шапша отметил, что новую программу начнут реализовывать после формирования очередного реестра. Ее подготовят на основе параметров, заданных президентом РФ.