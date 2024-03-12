В Калуге появится школа с пансионом для одаренных детей

Во вторник, 12 марта, Владислав Шапша во время своего отчета рассказал, что в Калужской области за 4 года появились 19 детских садов. Судя по словам губернатора, в этом году появятся еще два садика на Правом берегу в Калуге и селе Воскресенское Ферзиковского района.

Также стало известно, что в этом году достоят школу на Байконуре в Калуге и в селе Лопатино Тарусского района. Активно идет процесс постройки школы на улице Комфортной в областном центре.



В 2024 году школы начнут строить на Тайфуне и в Людиново. 4,5 тысячи детей смогут учиться в этих образовательных учреждениях.

Губернатор отметил, что в Совете Федерации поддержали идею строительства инженерно-технологической школы с пансионом для одарённых детей. Она может расположиться недалеко от кампуса «Бауманки».