Старт проекту Международного научно-образовательного центра ядерных и смежных технологий в Обнинске дадут летом

Это произойдет в июне в рамках празднования 70-летия первой в мире АЭС, сообщил 12 марта в ходе своего отчета губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Проект будет реализовываться совместно с «Росатомом» и НИЯУ МИФИ.

Ранее его одобрил президент России.