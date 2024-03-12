Шапша в своем отчете рассказал о мерах поощрения медиков в регионе

Во вторник, 12 марта, губернатор Калужской области Владислав Шапша во время своего отчета за 2023 год рассказал о росте средней продолжительности жизни, которая сейчас равна 72,8 года, а к 2030 году увеличится до 78 лет.

Также глава региона рассказал о мерах поддержки медицинских работников.

Судя по его словам, медработникам предоставляется компенсация найма жилья и части расходов на коммуналку, льготная ипотека, а молодым специалистам предусмотрены выплаты.

Также Шапша отметил, что в двух вузах Калуги на врачей учатся почти 1500 человек. Из них 830 целевиков.

К тому же в регион привлекают медиков из других областей благодаря программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В 2023 году приехали 44 специалиста.