Калужские медики получили более 2000 единиц оборудования

В ходе своего отчета во вторник, 12 марта, губернатор Владислав Шапша рассказал о развитии здравоохранения в регионе.

Капитально отремонтировано 17 поликлиник, в этом году обновят еще 15.

За год поставлено более 2 000 единиц оборудования, включая высокотехнологичную диагностическую аппаратуру.

- В этом году откроем большую поликлинику на Правобережье Калуги. Качество медпомощи существенно улучшится для 60 тысяч горожан, - прокомментировал Шапша. - Получили поддержку Совета Федерации по проектам строительства больниц в Козельске и Людиново.

Установлено 28 новых ФАПов, в этом году заменят еще 22 здания.

Районные больницы получили 31 автомобиль для перевозки врачей и пациентов.