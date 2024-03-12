Шапша предложил установить мемориалы в честь погибших военных

Такое предложение он сделал в ходе отчета перед жителями во вторник, 12 марта.

- Считаю, что в городах и районах должны появиться мемориалы в память о погибших участниках СВО, - заявил глава региона.

По его словам, калужане должны решить, какими они будут и где будут установлены.