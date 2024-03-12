На российском рынке акций сменились фавориты

Акции «Алросы» и Московской биржи вошли в обновленную подборку самых перспективных бумаг на российском фондовом рынке, составленную экспертами брокера «ВТБ Мои Инвестиции». При этом аналитики исключили из ТОП-10 акции «Мечела» и ЮГК.

- Мы добавляем акции «Алросы» на фоне перспективы восстановления рынка алмазов на горизонте 3-9 месяцев, - рассказал инвестиционный стратег брокера ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещев. - В долларовом выражении акции торгуются на исторически минимальных отметках, с дисконтом около 40% к среднеисторическим значениям EV/EBITDA. Также ожидаем увидеть признаки оживления спроса на алмазы со стороны Индии, мирового лидера по огранке.

Также аналитики добавили в ТОП-10 акции Московской биржи. Это связано с публикацией позитивных результатов компании по МСФО за 2023 год, а также решением о выплате дивидендов в размере 65% от прибыли, что значительно выше прогнозов. Кроме того, на фоне роста объемов торгов и сохранения высоких процентных ставок эксперты видят дальнейший потенциал роста операционного дохода Мосбиржи в 2024 году.

В то же время эксперты исключили из подборки бумаги «Мечела», поскольку результаты компании за 2023 год оказались ниже ожиданий. Также эксперты брокера зафиксировали прибыль по акциям ЮГК, которые выросли более чем на 40% с момента IPO.

ТОП-10 акций обновляется ежемесячно в соответствии с текущей оценкой и перспективами бумаг российских компаний.

Новый ТОП-10 акций РФ

Алроса, ао

ВУШ Холдинг, ао

Лукойл, ао

Мосбиржа, ао

МТС, ао

НоваБев, ао

Сбербанк, ао

Сбербанк, ап

Татнефть, ао

Транснефть, ао

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