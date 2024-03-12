Губернатор Калужской области отчитается за 2023 год

Отчет перед жителями и депутатами регионального Заксобрания начнется во вторник, 12 марта, в 11:00. Трансляция будет доступна на странице Владислава Шапши в ВК.

- Вношу последние правки в мой доклад, - рассказал 12 марта глава региона. - Перед этим встречались с руководителями партийных фракций. Обсудили вопросы, которые адресуют депутатам жители. Кроме того, с командой правительства области побывали во всех городах и районах. На таких встречах люди тоже говорили о том, что волнует.

По его словам, ответы на все эти вопросы легли в основу сегодняшнего выступления.