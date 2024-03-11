В калужских школах учебный день перенесли с пятницы на субботу

В пятницу, 15 марта, во многих школах Калужской области отменят занятия из-за начала выборов Президента РФ.

Школьники отучатся за пятницу в субботу, 23 марта. С 25 марта у детей уже начнутся каникулы. Мы обратились к помощнику министра науки и образования Калужской области Михаилу Морозову, чтобы узнать, почему уроки перенесли именно на этот день.

- С целью соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, а также в связи с проведением выборов Президента Российской Федерации, занятия в школах, которые являются избирательными участками, переносятся с 15 на 23 марта. График занятий в школах с шестидневной учебной неделей можно уточнить в администрации школы, - рассказал Морозов.

Также он уточнил, что субботу выбрали для того, чтобы не выносить этот день на следующую четверть