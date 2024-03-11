Заболеваемость ОРВИ в Калуге за неделю выросла на 8,5%

За неделю в городе зафиксировано 5113 случаев. По всей области с 4 по 10 марта было 8089 пациентов с ОРВИ, сообщили в понедельник в региональном управлении Роспотребнадзора.

В Калуге заболеваемость превышает средние показатели предыдущих лет на 42,2%. Хуже всего ситуация среди взрослых.

В больницы с ОРВИ попали 60 человек. В школах четыре класса были закрыты на карантин.