В Калуге планируют установить 133 детектора транспорта

О развитии интеллектуальных транспортных сервисов в Калужской области губернатор Владислав Шапша рассказал в понедельник, 11 марта, на заседании регионального правительства.
Шапша рассказал, что сейчас в регионе активно строят и ремонтируют дороги, создают современную транспортную инфраструктуру, повышают безопасность дорожного движения. Это происходит в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Два года назад началось внедрение интеллектуальной транспортной системы.
- Наш подход к внедрению современных цифровых технологий основан на принципе достижения максимального эффекта при оптимальной стоимости. Сегодня интеллектуальные транспортные сервисы активно развиваются в области, - отметил министр транспорта Александр Шпиренко. - Основной элемент ИТС – базовая цифровая платформа – успешно запущен в 2022 году. По итогам прошлого года к системам обработки данных, безопасности и управления дорожным движением добавились подсистемы мониторинга транспортного потока и метеомониторинга. Теперь помимо детальной фиксации и анализа транспортных потоков, через нее можно управлять светофорами, собирать и классифицировать терабайты информации.
Также Шпиренко уточнил, что Калужская область занимает второе место по количеству проекционных переходов. Сейчас их уже 148. По статистике ГИБДД за 2023 год на таких перекрёстках не произошло ни одного ДТП.
В этом году в регионе появятся новые интеллектуальные переходы и завершится 3-летний этап внедрения таких систем.
В скором времени будет создан центр управления общественным транспортом. В этом году в Калуге установят 133 детектора транспорта,
- У нас масса тому примеров - перекрестков, особенно в больших городах. Результат установки первых таких датчиков в массовом порядке в Калуге и Обнинске, я уверен, не заставит долго себя ждать. Люди увидят, насколько эти системы эффективно справляются с поставленными задачами, - подытожил Шапша. - На проекционных пешеходных переходах не допущено ни одного ДТП, нет ни одного пострадавшего….Жизнь показывает, что решение было правильное и мы будем продолжать эту работу. Она дает хороший эффект.
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