Крупные микрорайоны Калуги на Правом и Левом берегах подключают к гигабитному интернету

С начала 2024 года доступ к гигабитном интернету получили еще 16 тысяч жителей крупнейших жилых кварталах областной столицы. Горожане получили возможности пользоваться сервисами экосистемы МТС и ежемесячно экономить на услугах связи до 40%.

Доступ к высокоскоростному гигабитному интернету появился у жителей ЖК «Веснушки» на улице Минской, ЖК «Кречетников парк» на улицах Фомушина, Хорошая, Академика Потехина, а также ЖК «Хороший» и «Правобережье». Выходить в онлайн на сверхвысоких скоростях смогут жильцы густонаселенных микрорайонов, расположенных на улицах Фомушина, 65 лет Победы, Спартака и ряда других.

Подключение к интернету позволит калужанам пользоваться домашним интернетом на скорости 1Гбит/с, что в 10 раз превышает стандартные 100 Мбит/с. Теперь жители новостроек на Левом и Правом берегах, вне зависимости от загрузки сети, могут с комфортом загружать любой тяжелый контент в считанные минуты, смотреть фильмы и сериалы в высоком разрешении и пользоваться стабильным интернетом на всех устройствах членов семьи.

«Сегодня Калуга активно застраивается новым жильём. И мы видим своей задачей необходимость обеспечить новые жилые кварталы всеми необходимыми современному человеку цифровыми возможностями. Гигабитный интернет отлично справляется с такой задачей – скорости не проседают даже в пиковые вечерние часы и даже если все члены семьи работают или отдыхают при помощи гаджетов. Кроме быстрого интернета, стабильной голосовой связи и интересного контента мы даём возможность нашим пользователям экономить на «цифре», объединяя услуги в один пакет. Сегодня пакетными тарифами для всей семьи пользуется каждый второй пользователь домашнего интернета в нашем регионе. При таком подходе калужане имеют возможность сэкономить на связи порядка 40% в год по сравнению с оплатами за различные услуги связи и сервисы по отдельности», — пояснила директор МТС в Калужской области Александра Хахинова.

Для подключения к технологии FTTB абоненту необходим Wi-Fi роутер с пропускной способностью до 1 Гбит/с, а также техническая возможность подключения по конкретному адресу. Уточнить подробности и оставить заявку на подключение жители Калуги могут на сайте компании.

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