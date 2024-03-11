В Калуге умерла гендиректор Бюро технической инвентаризации

Возглавлявшей казенное предприятие Калужской области Ольге Давыдовой было 49 лет, сообщили в правительстве региона.

В Бюро она проработала 25 лет, из них 18 – в должности руководителя.

Прощание с Давыдовой пройдет 11 марта в храме в честь святителя Николая на улице Николо-Козинской в 12:00.