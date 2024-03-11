В Калужской области пообещали расширить меры поддержки медиков

Вопросы здравоохранения обсуждались в понедельник, 11 марта, на заседании правительства региона.

В частности, речь шла о предоставлении ежемесячных специальных социальных выплат медицинским работникам региона. Они введены с 1 января прошлого года.

В Калужской области данные выплаты в 2023 году получили 5 529 медицинских работников всех категорий на общую сумму 450,67 миллиона рублей.

Также в нашем регионе установлены специальные социальные выплаты для медработников, оказывающих не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования скорую медицинскую помощь, первичную медико-санитарную помощь гражданам, включая диспансерное наблюдение граждан по основному заболеванию, а также для медицинских работников отделений выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым. На эти цели из областного бюджета было выделено 16,47 миллиона рублей. Выплаты получили 82 врача, 126 средних медработников и 5 специалистов из числа младшего медперсонала.

С 1 марта 2024 года повысятся ежемесячные выплаты медицинским работникам первичного звена, которые трудятся в малых городах, в районных центрах и селах: в городах с населением 50-100 тысяч человек помимо базовой заработной платы врачи дополнительно будут получать 29 тыс. рублей; средний медперсонал - 13 тысяч рублей; в населенных пунктах, где живет менее 50 тысяч человек, такие выплаты будут существенно выше: для врачей - 50 тыс. рублей; для среднего медицинского персонала - 30 тыс. рублей.

- Для реализации таких решений потребуется время на подготовку нормативной базы. Правительству поручено сделать это в короткие сроки, - пояснил министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко.

- Мы обязательно должны расширять меры поддержки работников системы здравоохранения, предпринимать необходимые усилия, чтобы создавать им условия для работы, - подчеркнул губернатор Владислав Шапша.