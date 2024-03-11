Сегодня жителей Калужской области весь день радовала солнечная погода. Уже соскучились по лету?

Фотографии Елены Валуевой из деревни Закрутое Калужской области помогут ненадолго перенестись в беззаботное летнее утро у бабушки в деревне.

- Мечта... Встаёшь утром, смотришь в окно, а там листочки на деревцах трепещут от ветерка, - написала девушка под постом.

А какие у вас ассоциации с весной или летом? Напишите в комментариях или присылайте свои теплые и солнечные фотографии.