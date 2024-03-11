Шапша напомнил калужанам о дистанционном голосовании на президентских выборах

11 марта – последний день, когда можно зарегистрироваться для участия в дистанционном электронном голосовании. Для этого используется портал «Госуслуг».

Избирательные участки будут открыты с 15 по 17 марта.

- Сегодня на еженедельном совещании поручил проверить все организационно-технические моменты, - заявил Шапша в понедельник. - Вопросы обеспечения безопасности и общественного порядка. Готовность всех служб, организаций, учреждений. Задача общая, принципиально важная: обеспечить открытое, прозрачное, легитимное голосование.