Юрий Моисеев принял участие в открытии выставки к 90-летию Гагарина

В музее космонавтики открылась выставка, посвящённая 90-летию со дня рождения первого космонавта планеты.
Экспозиция повествует о детстве и юности, становлении характера, подготовке в отряде космонавтов, первом космическом полёте, всемирном признании и увековечивании памяти Юрия Гагарина. Представлено более 200 экспонатов из фондов музея космонавтики, мемориального музея-заповедника Ю.А. Гагарина, Калужского музея изобразительных искусств. Среди них – подлинный бортовой журнал-планшет первого космонавта, дело о рекордах полёта, образцы ракетно-космической техники, произведения художников, фотографии, газетные публикации и письма.
Гостей выставки приветствовали Глава городского самоуправления Калуги, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юрий Моисеев и депутат Государственной Думы Ольга Коробова.
- Первый космонавт планеты Юрий Алексеевич Гагарин олицетворяет собой целую эпоху в истории нашей страны, эпоху побед, прорывов и достижений. Его великий полёт – результат научного подвига плеяды талантливых учёных, конструкторов и инженеров. Сотрудники нашего музея космонавтики ведут огромную просветительскую работу, знакомят молодёжь с героями освоения космического пространства. Благодарю организаторов этой замечательной выставки, уверен, посетившие её калужане и гости города узнают много нового и интересного, – прокомментировал Юрий Моисеев.
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