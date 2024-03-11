За полдня температура в Калужской области повысится с -14 до нуля градусов

В понедельник, 11 марта, в Калужской области температура резко изменится, говорят синоптики.

Ночью и ранним утром обещают -14 градусов, но уже днем термометр покажет около нуля.

Если температурный экстрим на вас не повлияет, то в течение дня можно насладиться солнечным и малооблачным небом.

Только ветер к обеду усилится до 8 метров в секунду.