В Калуге с начала года поженились 274 пары

С 4 по 9 марта в Калуге поженились 16 пар, сообщает городской ЗАГС.

- Поздравляем супругов с законным браком и желаем долгих лет семейного счастья, - говорится в сообщении.

С начала года управление ЗАГС составило 274 акта о заключении брака.