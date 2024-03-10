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Калужанам с Малинников пообещали осветить путь

Елена Сумак.
Опубликовано: 10.03.2024 11:40 0 300
Калужанам с Малинников пообещали осветить путь

Ранее мы писали, что калужане на Малинниках добираются к остановке в полной темноте.

Речь идет о жителях пятиэтажек у обувной фабрики. Люди сообщали в редакцию, что их путь к остановке и обратно к домам лежит через темный участок, окруженный забором и деревьями.

В городской управе редакции ответили, что эта территория по межеванию относится к реабилитационному центру, и распоряжаться ею, чтобы провести освещение, город не в праве.

Однако на обращение калужан отреагировал руководитель реабилитационно-образовательного центра.

- В 1987 году по краю земельного участка, закрепленного за нащим уентром, образовался стихийный проход к вновь построенным тогда жилым домам, - говорит директор центра Андрей ВОЛОХОВ. - Часть прохода, действительно, остается в пользовании учреждения. В этом году планируем провести межевание участка и вывести из него  территорию, где расположен проход к жилым домам. По вопросу освещения постараемся помочь установкой дополнительных уличных светильников по периметру нашего здания в этой зоне.

Если вглядеться в фото, справа - забор реабилитационно-образовательного центра, слева - деревья и забор частной территории. Калужане признавались, что ходили на остановку наощупь.

Елена Сумак.
Опубликовано: 10.03.2024 11:40 0 300
Тэги: общество благоустройство
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