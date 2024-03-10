В Калуге ушел из жизни бывший директор музея космонавтики Евгений Кузин

В пятницу, 8 марта, ушел из жизни бывший директор музея космонавтики Евгений КУЗИН, сообщает калужский музей.
В учреждении калужанин проработал 44 года, а возглавлял его с 1987 по 2015 год. Евгения Николаевича не стало на 83-м году жизни.
Евгений Кузин родился в День космонавтики, 12 апреля. Под его руководством музей выжил в трудные 90-е годы, продолжалось комплектование музея, организовывались выставки, в том числе за рубежом. Был модернизирован планетарий, открыты Музей-квартира К.Э. Циолковского в Боровске Калужской области, Дом-музей А.Л. Чижевского, началось долгожданное строительство Второй очереди музея.
Прощание с Евгением Николаевичем пройдет в понедельник в 12.00 в Музее космонавтики, ул. Академика Королёва, д.2.
Отпевание состоится в 13.00 в храме Иоанна Предтечи (у Дома Быта).
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