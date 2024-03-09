Стало известно, какие пасхалки заложены в скульптуры калужских космонавтиков

Скульптор маленьких фигурок космонавтов, Алина Фарниева раскрыла некоторые секреты.
В субботу, 9 марта Алина рассказала о том, что прелесть малой городской скульптуры в неожиданности их открытия на прогулках по Калуге.
Отметив это, скульптор все же опубликовала полный список местонахождения всех восьми мини-скульптур и, кстати, их официальные названия.
01 - «Тетрал» - крайняя левая колонна Драмтеатра
02 - «Пал Палыч» - ближний к Кирова фонтан, (до весны спрятался под купол, но увидеть можно, если заглянуть в зазор
03 - «С микрочипом» - Международная школа на Луначарского, 16 (главный вход на территорию)
04 - «Дорожник» - балюстрада Парка 600-летия Калуги. Под дубом, где до переезда сидел Кот Ученый
05 - «Зумер» - ждёт монтажа у ОМЦ
06 - «Влюбленные Космонавтики» - Дом купца Теренина, Старичков 2/1
07 - «Офтальмонавтик» - смотровая площадка Парка культуры и отдыха
08 - «Тестоеды» - Калужское тесто - пряничное заведение Игоря Перепелкина, Пушкина 10/72
Кроме этого Алина Фарниева поделилась заложенными в некоторые скульптуры пасхалками.
- У одного Космонавтика немного высунут язык, а у другого есть котик, - пояснила скульптор.
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