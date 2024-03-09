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Стало известно, какие пасхалки заложены в скульптуры калужских космонавтиков

Опубликовано: 09.03.2024 14:19 1 458
Стало известно, какие пасхалки заложены в скульптуры калужских космонавтиков

Скульптор маленьких фигурок космонавтов, Алина Фарниева раскрыла некоторые секреты.

В субботу, 9 марта Алина рассказала о том, что прелесть малой городской скульптуры в неожиданности их открытия на прогулках по Калуге.

Отметив это, скульптор все же опубликовала полный список местонахождения всех восьми мини-скульптур и, кстати, их официальные названия.

01 - «Тетрал» - крайняя левая колонна Драмтеатра

02 - «Пал Палыч» - ближний к Кирова фонтан, (до весны спрятался под купол, но увидеть можно, если заглянуть в зазор

03 - «С микрочипом» - Международная школа на Луначарского, 16 (главный вход на территорию)

04 - «Дорожник» - балюстрада Парка 600-летия Калуги. Под дубом, где до переезда сидел Кот Ученый

05 - «Зумер» - ждёт монтажа у ОМЦ

06 - «Влюбленные Космонавтики» - Дом купца Теренина, Старичков 2/1

07 - «Офтальмонавтик» - смотровая площадка Парка культуры и отдыха

08 - «Тестоеды» - Калужское тесто - пряничное заведение Игоря Перепелкина, Пушкина 10/72

Кроме этого Алина Фарниева поделилась заложенными в некоторые скульптуры пасхалками.

- У одного Космонавтика немного высунут язык, а у другого есть котик, - пояснила скульптор.

 

Опубликовано: 09.03.2024 14:19 1 458
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