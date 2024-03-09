Владислав Шапша уверен, что молодежи нужно больше рассказывать о Гагарине

В 90-летний юбилей со дня рождения первого космонавта планеты, губернатор Калужской области подчеркнул важность примера Юрия Гагарина для молодого поколения.

В субботу, 9 марта на своей странице в социальной сети глава региона вспомнил историю приездов Юрия Гагарина на калужскую землю.

- В Калужскую область приезжал не раз, отметил Владислав Шапша. - Заложил символический камень в основание будущего Музея истории космонавтики. Был в Людиново, Обнинске, Кирове, Ферзиково. Исторические свидетельства, связанные с этими событиями, бережно хранятся. Особенно ценны воспоминания, чувства калужан, которые видели первого космонавта, общались с ним.

При всем планетарном масштабе личности Гагарина, все отмечают его простоту, человечность, - уважение к людям, написал Владислав Шапша на своей странице в социальной сети. - И конечно, знаменитую гагаринскую улыбку. Очень похожую увидел, когда встречался с дочерью Гагарина, Еленой Юрьевной.