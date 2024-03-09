В Калужской области появится ещё одна площадка экономической зоны «Калуга»

Откроется она на территории Бабынинского района под размещение предприятий фармкластера.

Этой новостью поделился губернатор Калужской области в субботу, 9 марта.

- У Особой экономической зоны «Калуга» теперь есть третья площадка в Бабынинском районе, - пояснил Владислав Шапша. - Постановление о расширении нашей ОЭЗ подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В Бабынинском районе планируется открыть три фармацевтических предприятия. Сумма инвестиций в их строительство превысит 17 млрд. рублей. Фармпроизводства смогут обеспечить работой более 2 тыс. человек.