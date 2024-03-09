В Калужской области косули стали выходить кормиться ближе к людям

В пятницу, 8 марта в Перемышльском районе сразу три красавца лакомились у берега местного озера, не боясь проходящей рядом дороги.

По мнению биолога Юрия Галченкова, нынешней снежной зимой этим зверям сложно добывать пропитание, а ивняк по берегам водоемов для них настоящее лакомство.

Жители региона и Подмосковья нынешней весной тоже чаще обычного сталкиваются с этими прекрасными животными.

- Я тоже троих видела в Лотошинском районе Подмосковья, только у одной рожки были, - рассказала Алеся Данилова.

В ходе недавней инспекции охотхозяйств области Юрий Галченков только за один день зафиксировал восемь косуль.