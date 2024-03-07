Бал, спектакли о любви, группа «Воровайки», Дмитрий Маликов и балет: какие события пройдут в Калуге на масленичной неделе

Трехдневные входные в честь Международного женского дня, а следом за ними масленичная неделя. Праздники идут один за другим, как и мероприятия в Калуге.

Публикуем нашу традиционную еженедельную афишу, где вы сможете выбрать событие на любой вкус и цвет.

Итак, начнем.

Калужский Дом музыки (Кирова, 6)

9 марта в 17:00 состоится моноспектакль «Судьба была им стать легендой».

«Не ошибусь, если скажу, что у каждой актрисы есть «роли-мечты» - цитата Ксении Кастор о постановке, которую она представит на сцене Калужского Дома музыки. Ее героини – это любящая Родину Жанна Д'арк, Марлен Дитрих и ее настоящая любовь, Мерлин Монро вместе со своей красотой и душевными терзаниями. Также зрителям покажут прекрасную певицу и актрису Далиду, жизнелюбивую Лайзу и легенду советского кино Людмилу Гурченко, которая отдала всю себя профессии и зрителю. Гости моноспектакля услышат монолог и песни великих женщин.

Арена КТЗ (Московская, 212)

9 марта в 19:00 состоится концерт группы «Воровайки».

Она была создана еще в 1999 году продюсером Юрием Алмазовым. Сейчас на ее счету 15 номерных альбомов, 2 альбома ремиксов, сборники лучших песен, синглы и новогодний мини-альбом. Поют исполнительницы в жанре шансон, а их хиты отличаются своей дерзостью и жаргоном. Одни из самых известных – это «Жизнь блатная», «Хоп, мусорок» и «Мотыльки».

11 марта в 19:00 состоится новое концертное шоу Сергея Лазарева «Я не боюсь!».

Яркие костюмы, спецэффекты, живой звук и любимые хиты. Новое шоу артиста обещает превзойти по масштабу нашумевший N Tour Лазарева, который собрал полные залы зрителей в 170 городах.

12 марта в 19:00 вновь состоится концертное шоу Сергея Лазарева.

Калужский областной драматический театр (Театральная площадь, 1)

8 марта в 18:30 пройдет спектакль «Ханума».

XX век, Тбилиси. Князь прокутил свое наследство и теперь, чтобы спастись от кредиторов, ищет богатую невесту. А зажиточный купец совсем не против стать дворянином и готов выдать свою дочку за старого аристократа в обмен на титул. Но молодая красавица уже влюблена в другого, бедного учителя. Что ж… когда в делах сердечных не получается разобраться самостоятельно, в дело вступает властная и энергичная сваха Ханума.

Также 8 марта, но уже в 19:00 состоится спектакль «Письма любви».

Пьеса повествует о так и несостоявшемся любовном романе. Энди и Мелисса с самого детства начинают писать друг другу письма. В них они рассказывают о своей жизни, ругаются, мирятся и, в конце концов, признаются друг другу в любви. Их встречи очень короткие, а разлуки невероятно долгие. Поэтому чувства пары продолжают жить только на бумаге.

9 марта в 18:30 состоится спектакль ВЕЧНО ЖИВЫЕ (ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ).

В жизнь влюбленной пары Бориса и Вероники вторглось страшное событие – война. Он – талантливый инженер, а она – бесподобный скульптор. Как влюбленные распорядятся своим талантом и поступят со своими чувствами? Ведь война, как известно, раскрывает в каждом человеке его истинную сущность.

10 марта в 18:30 пройдет спектакль «Онегин».

Постановка «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет». Молодой аристократ Евгений, перебравшийся в деревню, знакомится на приеме с юной девушкой Татьяной. Она влюбляется в мужчину, однако тот не отвечает ей взаимностью. Вскоре жизнь молодой особы в корне меняется, как и отношение Онегина к ней.

15 марта в 18:30 состоится спектакль «Старший сын».

Комедия Александра Вампилова написана еще в 1967 году. Первоначально она имела несколько вариантов названия: «Предместье», «Мир в доме Сарафановых» и «Женихи». Построено произведение на странных стечениях обстоятельств. Студент Бусыгин вместе со своим приятелем Сильвой провожают девушек и опаздывают на последнюю электричку. Чтобы их пустили на ночлег, друзья решают сказать хозяевам, что один из них внебрачный сын главы семьи, который приехал его навестить.

Калужская областная филармония (Ленина, 60)

8 марта в 19:00 состоится Оперетта «Мистер Икс» композитора Имре Кальмана (в авторской версии — «Принцесса цирка»).

Главный герой появляется на арене цирка под таинственным псевдонимом мистер Икс. Волею судьбы он вынужден надеть загадочную черную маску и стать цирковым артистом. «Принцесса цирка» — это вершина творчества композитора, который считал, что только «женские» названия оперетт приносят ему удачу. Запутанный сюжет, интриги, юмор, коварство и любовь – то, чем наполнено это представление.

9 марта в 12:00 состоится трансляция сказки «Поди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что».

Зрители услышат музыкальные композиции в исполнении Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н. П. Осипова. Дирижёр — Владимир Андропов. В программе: А. Н. Афанасьев «Поди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что» Музыкально-литературная композиция, Бояшов Фрагменты из сюиты «Конек-горбунок», Лядов Симфоническая картинка «Кикимора» и другие.

9 марта в 19:00 пройдет концерт «Девушка с волосами цвета льна».

В исполнении струнного квартета Калужской филармонии будет звучать исключительно французская музыка. Зрители услышат произведения композиторов Ф. Пуленка, как К. Дебюсси и других. Также на сцене выступит солистка Калужской филармонии Мария Селявинская.

10 марта в 11:00 состоится сказка для самых маленьких «Муха-Цокотуха».

Сказку Корнея Чуковского про Муху-Цокотуху знают многие взрослые и дети. Созданная на ее основе интерактивно-музыкальная программа погрузит ребят в атмосферу русской ярмарки сказки. Там они отправятся на базар вместе с главной героиней, купят самовар, а еще вместе с другими артистами станут участниками сказочного представления и даже спасут Муху-Цокотуху из паучьего плена.

10 марта в 19:00 пройдет концерт группы «САДко».

Артисты представят для зрителей программу «Разговор о любви». Группу создали выпускники Гнесинки. В основе репертуара коллектива лежат авторские песни, полные доброты. Это перекликаются с натурой музыкантов, ведь все они родом из деревень.

11 марта в 16:00 состоится трансляция концерта «Астор Пьяццолла. История танго».

Музыка в исполнении Московского камерного оркестра «Musica Viva». Гитара - Артём Дервоед, дирижёр и солист (баян) - Юрий Медяник, кахон - Сергей Шамов. В программе: Пьяццолла Двойной концерт для гитары, бандонеона и оркестра, Сюита «История танго» для гитары, бандонеона и кахонас оркестром (транскрипция Вадима Венедиктова / Стивена Госса), «Ангел-сюита» для гитары с оркестром (транскрипция Дмитрия Бородаева). Вход на мероприятие свободный.

14 марта в 19:00 состоится юбилейный концерт Дмитрия Маликова «35 лет на сцене».

Дмитрий Маликов - поп-идол 90-х. Он музыкант с классическим образованием, композитор и пианист, а также народный артист России. В своем большом юбилейном концерте зрители смогут потанцевать под знаменитые хиты певца. Одни из самых популярных музыкальных произведений артиста: «Звезда моя далекая», «Ты не прячь улыбку» и «С чистого листа».

14 марта в 19:00 состоится оперетта «Бал у князя Орловского в Гостиных рядах».

Постановка по мотивам оперетты И. Штрауса «Летучая мышь». Гости услышат не только арии, они также станут участниками и свидетелями отношений сценических героев. В музыкальной программе соединятся форма слова, сценические действия, музыка и хореография.

15 марта в 19:00 пройдут балеты «Шопениана» и «Пахита».

Балет «Шопениана» не имеет сюжета, танцы в нем лишь следуют за мелодией. Действия в балете раскрываются через немые разговоры, а танец существует независимо от отражаемых событий. В главной партии — заслуженная артистка России Наталья Огнева.

Балет «Пахита» был впервые поставлен в России для Императорского балета Санкт-Петербурга Мариусом Петипа и Пьером Фредериком Малавернем. Испания во времена Наполеона. Главная героиня - цыганка-сирота по имени Пахита. У девушки на самом деле благородное происхождение, однако она не знает об этом, поскольку ее похитили, когда та была совсем малышкой. В главной партии — заслуженная артистка России Елизавета Небесная.