Кавалеры vs дамы: калужане и калужанки назвали самое важное качество женщин

В честь 8 марта мы провели опрос среди жителей и жительниц Калуги.

9 мужчин против 9 женщин.

Вопрос был весьма прост: какое качество в женщине самое важное?

Что они ответили и в чем их мнения совпали смотрите в нашем видеосюжете.