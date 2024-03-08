Калужан обеспокоили раскопки в северной части города

- Мы, садоводы, в недоумении по поводу строительства и раскопок поля, которое находится за банями по улице Тарутинской, - обратилась в нашу редакцию читательница. - Никакой информации нет, объявлений нет! Что там строят и не навредит ли это строительство находящимся рядом СНТ?

В городской управе нам пояснили, что там прокладывают кабель по заказу «Яндекса». Все необходимые документы у подрядчика есть.

Напомним, эта ИТ-компания строит в Грабцево крупнейший в России дата-центр.