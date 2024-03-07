Владислав Шапша наградил выдающихся женщин Калужской области

В четверг, 7 марта, Владислав Шапша на торжественной церемонии вручил награды женщинам Калужской области за успехи в учебе, в общественной и профессиональной деятельности, а также в воспитании детей.
- Мне очень приятно накануне весеннего праздника, Международного женского дня, поздравить вас и вручить заслуженные награды и благодарности самого высокого уровня. И, конечно же, в вашем лице я хочу поздравить всех женщин Калужской области с этим замечательным праздником, - отметил губернатор региона.
Ордена «Мать героиня» удостоилась многодетная мама Ольга Руденко из Дзержинского района. Вместе с супругом она воспитала 15 детей.
- Мама — это высшее и самое главное призвание женщины. Родить ребенка и дарить жизнь, хранить тепло домашнего очага очень важно. А когда женщина рожает не одного, а много детей – это каждодневный подвиг и тяжелый труд, - рассказал Шапша.
За трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Благодарность Президента получила руководитель страховой компании Валентина Фидлер.
За активное участие в общественной и благотворительной деятельности Благодарственным письмом Президента отмечена председатель Малоярославецкого женского совета Людмила Горохова. Этой же награды удостоена и член Перемышльского женского совета Светлана Красина.
Награду «Почетный знак имени Екатерины Романовны Дашковой получила докторантка Александра Челенко, аспирантка Оксана Гусева, аспирантка Мария Реймер, студентки Мария Воробьева, Александра Родионова, Татьяна Чудновец.
- Не забывайте, что вы не только сотрудницы, но и, прежде всего, женщины. Дарите улыбки и будьте счастливыми, - подытожил губернатор. - Пусть рядом с вами всегда будут близкие люди. Поздравляю с высокой вашего оценкой труда и заслуженными наградами. С наступающим 8 марта!»
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