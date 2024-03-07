Калужские школьники смогут пересдать один предмет ЕГЭ

Уже в 2024 году у абитуриентов появится возможность пересдать один экзамен ЕГЭ, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова Рособрнадзора.

По данным источника, первый результат экзамена аннулируют.

Мы попросили помощника министра образования Калужской области Михаила Морозова прокомментировать новшество.

- Единый государственный экзамен впервые был введен в России в 2001 году. С 2002 года ЕГЭ сдают выпускники школ Калужской области, - напомнил Морозов. - За эти годы экзамен менялся организационно и содержательно: вводилось видеонаблюдение, в математике были выделены базовый и профильный уровни, в иностранных языках появилась устная часть, итоговое сочинение стало допуском к экзаменам. Задания в целом стали более аналитическими, направленными на проверку функциональной грамотности. Возможность пересдать один экзамен можно назвать важным продолжением этого процесса усовершенствования ЕГЭ.