Искусственный интеллект обеспечит стабильную работу мобильного интернета и 8 марта

erid: 2VfnxyHWC8Q
Российский оператор мобильной связи, управляет качеством связи с помощью современных технологий. Благодаря отлаженным алгоритмам, которые контролирует оператор, абоненты могут быть уверены в качестве связи, в том числе в преддверии весеннего праздника.
Обеспечивать устойчивый сигнал связи специалистам оператора помогает искусственный интеллект Миа. Например, ИИ перераспределяет нагрузки между базовыми станциями и таким образом улучшает качество связи для абонентов даже в периоды наибольшей активности пользователей. Основная задача такой технологии – повысить эффективность взаимодействия сетей разных стандартов.
Денис Маликов, директор макрорегиона «Центр» Tele2:
«Искусственный интеллект очень помогает нам в праздники, когда нагрузка на сети традиционно возрастает. В прошлом году в 9 центральных регионах России, кольцом окружающих Москву, голосовой трафик 8 марта увеличился почти на 15%, поскольку абоненты чаще звонили друг другу с поздравлениями. Анализируя активность пользователей, ИИ самостоятельно принимает решение для оптимизации сети – например, выбирает наиболее подходящие и свободные диапазоны LTE. Наши специалисты, в свою очередь, видят картину рабочих процессов в целом и на основе полученных данных от системы могут оперативно производить требуемые настройки».
Кроме того, сейчас отмечается рост дидижитал-юзеров. По данным big data, количество уникальных пользователей мобильных приложений соцсетей, мессенджеров, банков, маркетплейсов, стримингов и приложений для прослушивания музыки по итогам 2023 года выросло на 17%, а относительно начала 2022 года – на 69%. Учитывая такие изменения, применение ИИ весьма актуально и помогает следить за нагрузкой оборудования и при необходимости модернизировать сеть.
Узнать о роли Мии пользователи могут на сайте, не погружаясь в сложную специфику телекома, и составить свое представление о том, как новые технологии участвуют в развитии сети.
Реклама. ООО «Т2 Мобайл».
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]
Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.