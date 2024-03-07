Искусственный интеллект обеспечит стабильную работу мобильного интернета и 8 марта

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Российский оператор мобильной связи, управляет качеством связи с помощью современных технологий. Благодаря отлаженным алгоритмам, которые контролирует оператор, абоненты могут быть уверены в качестве связи, в том числе в преддверии весеннего праздника.

Обеспечивать устойчивый сигнал связи специалистам оператора помогает искусственный интеллект Миа. Например, ИИ перераспределяет нагрузки между базовыми станциями и таким образом улучшает качество связи для абонентов даже в периоды наибольшей активности пользователей. Основная задача такой технологии – повысить эффективность взаимодействия сетей разных стандартов.

Денис Маликов, директор макрорегиона «Центр» Tele2:

«Искусственный интеллект очень помогает нам в праздники, когда нагрузка на сети традиционно возрастает. В прошлом году в 9 центральных регионах России, кольцом окружающих Москву, голосовой трафик 8 марта увеличился почти на 15%, поскольку абоненты чаще звонили друг другу с поздравлениями. Анализируя активность пользователей, ИИ самостоятельно принимает решение для оптимизации сети – например, выбирает наиболее подходящие и свободные диапазоны LTE. Наши специалисты, в свою очередь, видят картину рабочих процессов в целом и на основе полученных данных от системы могут оперативно производить требуемые настройки».

Кроме того, сейчас отмечается рост дидижитал-юзеров. По данным big data, количество уникальных пользователей мобильных приложений соцсетей, мессенджеров, банков, маркетплейсов, стримингов и приложений для прослушивания музыки по итогам 2023 года выросло на 17%, а относительно начала 2022 года – на 69%. Учитывая такие изменения, применение ИИ весьма актуально и помогает следить за нагрузкой оборудования и при необходимости модернизировать сеть.

Узнать о роли Мии пользователи могут на сайте, не погружаясь в сложную специфику телекома, и составить свое представление о том, как новые технологии участвуют в развитии сети.





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