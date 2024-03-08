Юрий Моисеев поздравил калужанок с 8 Марта

Глава городского самоуправления Калуги опубликовал свое поздравление:

- Дорогие калужанки!

Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем 8 марта! Мы восхищаемся вашей удивительной силой духа, талантом и умением сочетать в себе нежность и твердость, любовь и заботу, мудрость и красоту.

Женщина в современном мире не только любящая жена и мать. Во многих отраслях именно представительницы прекрасного пола составляют основу коллективов. Во все времена вы были для нас надёжным тылом и сегодня всеми силами поддерживаете участников специальной военной операции – собираете гуманитарную помощь, плетете маскировочные сети, изготавливаете тактические носилки и блиндажные свечи, вяжете тёплые вещи для бойцов. Искренне благодарю вас за то, что вы делаете!

Желаю вам крепкого здоровья, успехов и благополучия, пусть удача и радость будут вашими верными спутниками! Пусть ваши глаза всегда сияют счастьем, а сердца наполняются любовью и гордостью за своих близких и родных.