Стало известно, как будут работать калужские поликлиники на длинных выходных

В пятницу, 8 марта, педиатры будут вести прием с 9:00 до 14:00 на Вилонова, 27 (телефон 77-00-22), Никитина, 76 (телефоны 73-43-40, 73-42-66) и Социалистической, 6 (телефон 55-41-80).

9 марта все поликлиники откроются с 9:00 до 14:00.

10 марта с 9:00 до 18:00 будут работать поликлиники на Вилонова, 27 (телефон 77-00-22), Никитина, 76 (телефоны 73-43-40, 73-42-66), Социалистической, 6 (телефон 55-41-80) и Фомушина, 10 (телефон 27-37-00).

Кабинеты неотложной помощи каждый день будут открыты с 8:00 до 20:00, рассказали в министерстве здравоохранения Калужской области.