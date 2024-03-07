В Тарусе планируется реконструкция киноконцертного зала

Там с рабочим визитом побывал министр культуры и туризма нашей области Павел Суслов.

По его словам, пора уже плотно браться за вопрос киноконцертного зала.

Также в рамках нацпроекта «Культура» подана заявка на ремонт детской школы искусств.

Обсуждается создание в Тарусе школы креативных индустрий и ремонт детской библиотеки.

- Получили субсидию из федерального бюджета на создание в центре туристической инфраструктуры, но об этом расскажу чуть позже более подробно, - рассказал Павел Суслов.