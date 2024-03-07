Активность онлайн-мошенников выросла перед 8 Марта

О росте объема фишинговых атак, эксплуатирующих тему этого праздника, сообщила компания МТС RED, входящая в ПАО «МТС».
Преступники маскируют свои письма под специальные предложения к празднику от онлайн-магазинов и ретейл-платформ.
Фишинговые письма мотивируют пользователей открыть вложение, содержащее вредоносное ПО, или пройти по ссылке на специально созданную злоумышленниками веб-страницу и ввести там конфиденциальную информацию – как правило, логин и пароль от того или иного аккаунта или данные банковской карты.
По данным центра мониторинга и реагирования на кибератаки МТС RED SOC, объем фишинга ежегодно возрастает перед праздниками и сезонами распродаж. В этом году основной прирост был отмечен перед 8 Марта – он составил примерно 27%, тогда как перед 23 Февраля средний объем фишинговых атак оставался практически неизменным. Предыдущий всплеск атак аналитики фиксировали в преддверии Дня святого Валентина.
В качестве основной тематики писем злоумышленники использовали фейковые сообщения о распродажах и специальных предложениях, посвященных 8 Марта. Письма были замаскированы под маркетинговые рассылки известных ретейл-платформ.
В ряде случаев мошенники побуждали пользователей перейти на фишинговые страницы непосредственно по ссылке из письма, однако наиболее заметным трендом стали попытки перевести общение с пользователями в мессенджеры – Telegram или WhatsApp.
Для защиты от фишинговых атак эксперты советуют пользователям обращать внимание на адрес отправителя, соответствие адресов ссылок официальным сайтам организаций, а также оформление и опечатки в письме. Сомнения даже по одному из этих критериев может свидетельствовать о фишинговой атаке.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]
Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.