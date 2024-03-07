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Активность онлайн-мошенников выросла перед 8 Марта

Опубликовано: 07.03.2024 10:24 0 156
Активность онлайн-мошенников выросла перед 8 Марта

О росте объема фишинговых атак, эксплуатирующих тему этого праздника, сообщила компания МТС RED, входящая в ПАО «МТС». 

Преступники маскируют свои письма под специальные предложения к празднику от онлайн-магазинов и ретейл-платформ. 

Фишинговые письма мотивируют пользователей открыть вложение, содержащее вредоносное ПО, или пройти по ссылке на специально созданную злоумышленниками веб-страницу и ввести там конфиденциальную информацию – как правило, логин и пароль от того или иного аккаунта или данные банковской карты.

По данным центра мониторинга и реагирования на кибератаки МТС RED SOC, объем фишинга ежегодно возрастает перед праздниками и сезонами распродаж. В этом году основной прирост был отмечен перед 8 Марта – он составил примерно 27%, тогда как перед 23 Февраля средний объем фишинговых атак оставался практически неизменным. Предыдущий всплеск атак аналитики фиксировали в преддверии Дня святого Валентина.

В качестве основной тематики писем злоумышленники использовали фейковые сообщения о распродажах и специальных предложениях, посвященных 8 Марта. Письма были замаскированы под маркетинговые рассылки известных ретейл-платформ.

В ряде случаев мошенники побуждали пользователей перейти на фишинговые страницы непосредственно по ссылке из письма, однако наиболее заметным трендом стали попытки перевести общение с пользователями в мессенджеры – Telegram или WhatsApp.

Для защиты от фишинговых атак эксперты советуют пользователям обращать внимание на адрес отправителя, соответствие адресов ссылок официальным сайтам организаций, а также оформление и опечатки в письме. Сомнения даже по одному из этих критериев может свидетельствовать о фишинговой атаке.

Опубликовано: 07.03.2024 10:24 0 156
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