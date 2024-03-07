Калужанок поздравили с Международным женским днём

В преддверии праздника в областной филармонии для представительниц прекрасной половины человечества звучали песни и поздравления. На торжественном собрании Глава городского самоуправления Калуги, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юрий Моисеев и первый заместитель Городского Головы Александр Серяков поблагодарили калужанок за плодотворный труд, заботу о воспитании подрастающего поколения и помощь участникам специальной военной операции.

- Этот год Президентом России объявлен Годом семьи. Вы, дорогие женщины – основа любой семьи. Матери, бабушки, сестры, дочери, вы дарите нам любовь и заботу, создаёте домашний уют. В этом деле вам нет равных, на вас держится счастье и благополучие семей. Также хочу искренне поблагодарить вас за помощь нашим бойцам, участвующим в специальной военной операции. По всему городу калужанки разных возрастов и профессий с первых дней СВО включились в эту работу, вяжут теплые вещи и маскировочные сети, собирают гуманитарную помощь. Все вы приближаете нашу общую победу. Поздравляю с чудесным весенним праздником, желаю здоровья, благополучия, успехов, мира, добра и исполнения всех желаний!, – обратился к виновницам торжества Юрий Моисеев.

Сотрудницы Калужского дома музыки, Молодёжного центра Калуги, реабилитационного центра «Доброта», Лицея № 36, муниципальных предприятий «Калугаблагоустройство» и «Управление комплексного обслуживания населения» были награждены благодарственными письмами. Творческие коллективы подготовили праздничный концерт.