ЗАГСы Калужской области стали оказывать больше услуг в электронном виде

6 марта в Калуге прошло заседание коллегии Управления ЗАГС, посвященное подведению итогов работы за 2023 год и планам на предстоящий период.

По информации ведомства, в прошлом году зарегистрирован 35 701 акт гражданского состояния. Рождаемость снизилась на 3,3% - до 8279 детей. Среди новорожденных 31% – это первенцы, 34% – вторые дети. На свет появились 88 двоен.

Также в 2023 году наблюдалось снижение смертности. По сравнению с прошлым годом уменьшение составило более 8%.

Количество разводов уменьшилось почти на 10%.

Отмечается рост оказания услуг в электронном виде. Через портал подано почти 55% всех заявлений о заключении брака, 25% заявлений о рождении, более 30% заявлений о смерти.