Горнолыжники из Калужской области снова показали высокие результаты

В среду, 6 марта, в минспорта Калужской области рассказали об итогах на момент четвертого дня чемпионата и первенства России. Соревнования проходят в городе Елизово Камчатского края.
Спортсмены борются в таких видах соревнований, как скоростной спуск, супер-гигант и супер-комбинация.
В супер-гиганте представитель нашего региона Александр Андриенко завоевал бронзовую медаль.
В скоростном спуске и супер-гиганте Дмитрий Чудный стал лидером первого заезда, но уступил во втором спортсмену из Камчатского края. Наш горнолыжник стал серебряным призером.
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