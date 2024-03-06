Горнолыжники из Калужской области снова показали высокие результаты

В среду, 6 марта, в минспорта Калужской области рассказали об итогах на момент четвертого дня чемпионата и первенства России. Соревнования проходят в городе Елизово Камчатского края.

Спортсмены борются в таких видах соревнований, как скоростной спуск, супер-гигант и супер-комбинация.

В супер-гиганте представитель нашего региона Александр Андриенко завоевал бронзовую медаль.

В скоростном спуске и супер-гиганте Дмитрий Чудный стал лидером первого заезда, но уступил во втором спортсмену из Камчатского края. Наш горнолыжник стал серебряным призером.