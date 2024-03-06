Два человека попали в больницу после массового ДТП с грузовиками на калужской трассе

В ГИБДД сообщили подробности об аварии, которая произошла в ночь на 5 марта на трассе А130 в Мосальском районе.

По предварительной информации, 33-летний водитель фуры «Скания» врезался в ограждение и стоящую на парковке машину «Даф». Та отлетела в «Исузу» и «Газель». А «Исузу» врезалась в МАН.

В больницу попали водители «Скании» и «Исузу». НА месте помощь оказали водителю «Дафа».