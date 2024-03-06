«Живем в окружении фляг и бутылок с водой»: жители Кондрово жалуются на периодические отключения воды с ноября прошлого года

Во вторник, 5 марта, к нам обратилась читательница с просьбой вновь рассказать про проблемы с водой в Кондрово. Ранее мы уже писали о жалобах местных жителей.
- И снова – здорова! Опять в Кондрово отключение воды, проблема так и не решена! – восклицает женщина. - Живём в окружении фляг и бутылок с водой, ожидая, где в очередной раз рванёт!
Мы обратились в водоканал. Там нам ответили, что в данный момент на улице Пронина устраняют утечку из-под земли. Из-за этого без воды остались жители улицы Пронина, улицы 8 Марта, улицы Ярославская и частный сектор.
Ближе к пяти вечера водоснабжение стали восстанавливать. Во вторник, 6 марта, женщина рассказала, что вода появилась, но отключения мучают людей с ноября 2023 года.
Также на проблемы с водоснабжением пожаловались из Перемышля.
- Последний раз больше суток не было воды, потому что было три прорыва старых труб, трактор у них сломался (пришлось чинить) и работало всего 4 человека (это штат на весь Перемышльский район). Это не кондровская проблема, а комплексная проблема агонии калужского водоканала доведенного реформаторами до ручки, - сообщает еще один житель Калужской области.
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