В Калуге массово сообщают о минировании

Судя по имеющимся данным, детей эвакуировали из школы на Ленина, 47.

В единой дежурно-диспетчерской службе уточнили, что сообщения о минировании поступали в детские сады «Красная шапочка» в доме №16 по улице Маршала Жукова и «Теремок» в доме №33 по улице Дорожной.

Также калужане сообщали об эвакуации из ТЦ «Европейский».

На все адреса выехали оперативники. Звонки продолжаются.