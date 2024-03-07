Чего хотят женщины

На Калужском международном предприятии «Фуяо Стекло Рус» коллектив многонациональный. И здесь можно встретить девушек самых разных профессий.

Они красивые и успешные, не боятся быть собой и рушат стереотипы, что карьеру могут сделать только мужчины.

Плохого настроения не бывает

Руководитель отдела персонала Дарья МЕКРЮКОВА любит спорт, занимается вокалом, танцами, фотографией. Вместе с мужем Алексеем и дочкой Кирой путешествует по России и делится впечатлениями на семейном YouTube-­канале. В жизни предпочитает спортивный стиль одежды, но на работе — ​строгий деловой. В сумочке у Дарьи всегда телефон, потому что в нём ​камера. Любимые цветы — ​тюльпаны, пионы, альстромерии.

На «Фуяо Стекло Русс» Дарья работает 10 лет, с самого его открытия.

— По образованию я учитель английского и французского, до декрета работала переводчиком, — ​рассказывает Дарья. — ​Когда сидела в декрете, поняла, что знания английского мне мало, надо двигаться дальше. Мне была интересна сфера персонала. И как-­то муж сказал, что в Калуге открывается новое иностранное предприятие. Я почему-­то сразу подумала, что буду там работать. Нашла вакансию переводчика, позвонила, но оказалось, что нужно знание китайского языка. Через некоторое время там появилась должность ассистента отдела, я приехала ещё раз и с тех пор работаю на «Фуяо Стекло Рус». Работа интересная: много задач, компания развивается, и мы развиваемся. Сейчас коллектив предприятия — ​600 человек. Средний возраст 35–40 лет.

— Какие качества нужны на вашей должности?

— Многозадачность, умение быстро реагировать, подстраиваться, быть хорошим психологом. И конечно, справедливость, честность, максимальная открытость, целеустремленность, чтобы достигать целей, которые ставит перед нами руководство. Подразделений много, есть офисная часть и большое производство.

Взаимодействуешь и с руководителями разных менталитетов, и с техническим персоналом. Приходится искать подход, вопросы гибко решать, чтобы все стороны остались довольны.

— Как на работе отмечаете 8 Марта?

— Всем женщинам предприятие дарит подарки. И отмечаем по отделам, бывает праздничный обед или чаепитие.

— А дома отмечаете?

— Мы с мужем познакомились 8 Марта, и это больше для нас семейный праздник. А вообще, женщина должна себя чувствовать женщиной 365 дней в году, а не только 8 марта.

— Какими качествами должен обладать мужчина?

— Должен быть лучшим другом, которому ты доверяешь, чувствуешь себя под защитой, который может решить все проблемы. Моим воспитанием с мужской стороны больше занимался дедушка, он был подполковником, поэтому воспитание было строгим, военным. Но я знала, что в любой ситуации он всё решит. Он очень надёжный человек был.

— Что вам нужно для хорошего настроения?

— Просто любить жизнь. Я могу погрустить или расстроиться, но плохого настроения у меня не бывает. Жизнь прекрасна и надо наслаждаться каждой минутой.

Мужчина должен быть героем

Цзян ЛИХУН в России зовут просто Татьяна. Сначала она работала на заводе «Фуяо» в Китае. А в 2011 году, когда в Калуге начал строиться завод, приехала сюда в командировку вместе с китайскими руководителями. Работали одной командой. Татьяна была переводчиком. В 2013 году завод торжественно открыли, и Татьяна начала работать в отделе закупок, потом была помощником генерального директора и занималась растаможиванием оборудования. Сейчас работает с персоналом и отвечает за работу общежития, где живут сотрудники разных национальностей. Татьяна — скромный человек. Любит цветы. У неё есть небольшой участок, где она сажает много цветов. Любит отдыхать на природе, путешествовать, слушать музыку и читать. В одежде придерживается классического стиля. В её сумочке всегда есть ручка, маленькая тетрадка и телефон.

— Татьяна, чем вам интересна работа в Калуге?

— Мне интересно, потому что моя специальность — русский язык. В Китае я закончила пединститут, факультет русского языка. У меня были хорошие русские преподаватели. Я подружилась с преподавательницей из Волгограда, это она стала называть меня Татьяной. И я люблю свою работу, много лет связано с заводом «Фуяо Стекло Рус», это большой кусок жизни. Люблю русских коллег, они доб-рые, с ними легко общаться. У нас очень хороший коллектив.

— А кем вы мечтали стать в детстве?

— Писателем, поэтом. Когда училась в школе, писала, но для себя. Потом перестала. Но я много читаю русские, светские романы. Нравится Пушкин. А сейчас взяла «Как закалялась сталь» Островского, половину уже прочитала.

— Какой для вас лучший подарок на 8 Марта?

— Цветы. Люблю розы, тюльпаны, пионы.

— Дома отмечаете?

— Дома отмечаем с сыном. Его зовут Мо. Он учится в калужской школе в 10 классе. И на праздник готовит мне сюрприз, дарит цветы.

— Какие качества должны быть в мужчине?

— Он должен быть самостоятельным, дома уметь всё делать своими руками. А во‑вторых, должен защищать женщину, как настоящий герой в фильме.

— А кто должен быть хозяином в доме?

— Смотря когда. Женщина тоже может быть главной. Но надо любить, уважать друг друга и помогать друг другу.

— Домой в Китай ездите?

— Да, но родителей уже нет, осталась младшая сестра.

— Что вам нужно для хорошего настроения?

— У меня хорошее настроение, когда достигла успеха на работе, или когда я хорошо выгляжу.

«Смотрю на жизнь позитивно»

Контролёр качества Елена СОРОКИНА пришла на «Фуяо Стекло Рус» в 2017 году.

— Я приехала в Калугу из Узбекистана, потому что здесь жил мой брат, — ​рассказывает Елена. — ​Узнала, что на «Фуяо» требуются сотрудники. Пришла, и меня взяли. Предоставили общежитие, очень хорошее, его даже общежитием и не назовёшь, это секция: комната и туалет. Есть вся необходимая мебель, мне всё новое дали. Общежитие — ​очень большое преимущество, не на каждом предприятии так заботятся о сотрудниках. А через три года я купила квартиру и переехала.

— Актуально ли сейчас разделение профессий на мужские и женские?

— Мне кажется, сейчас уже нет. У нас женщины и на штабелере работают, и на каре могут ездить. В плане освоения профессий не уступают мужчинам.

Елена считает, что в её работе важны усидчивость, внимательность, добросовестность и ответственность. А вообще современная женщина должна обладать терпением. Косметикой Елена не пользуется, одежду выбирает практичную, удобную и лёгкую, так как работает на заводе. Любит юбки, классические брюки. А дома предпочитает спортивный стиль. В её сумочке всегда блокнот, ручка, гигиеническая помада и зарядка для телефона.

— Какие цветы вы любите?

— Люблю розы.

— О каком подарке мечтаете на 8 Марта?

— Мне нравятся практичные подарки: техника и уют в доме не помешают. Сейчас мечтаю о кофемашине.

— А о чём мечтали в детстве?

— О большой семье. Нас, детей, было трое, и я хотела, чтобы у меня было также, равнялась на маму и папу. Но пока мы вдвоём с мужем.

— У вас есть увлечения?

— Раньше любила рисовать, а недавно увлеклась алмазной росписью, это интересно и успокаивает.

— Какими качествами должен обладать мужчина?

— Мужчина должен быть честным и внимательным к женщине. Женщина должна чувствовать, что она за мужем. Сейчас не все мужчины обладают такими качествами, многие на женщин полагаются.

— Что вам нужно для хорошего настроения?

— Сон и здоровье. Я оптимист и на жизнь смотрю позитивно.

Нравятся сюрпризы

Помощник генерального директора Жаныл ТОРОКЕЛДИЕВА работает на «Фуяо Стекло Рус» два года. Она прекрасно знает китайский. Изучала его на родине в Киргизии, а потом продолжила обучение в Китае. После учёбы работала в Москве в разных китайских компаниях. И однажды увидела документальный фильм о заводе «Фуяо» в Америке, уже тогда эта компания её заинтересовала. А когда появилась вакансия на заводе в Калуге, Жаныл приехала в наш город. С тех пор она ​в команде «Фуяо Стекло Рус».

По словам Жаныл, на должности помощника генерального директора нужны аналитический склад ума, готовность к многозадачности, ответственность и принципиальность. Важно изучить работу всех отделов предприятия, только тогда можно хорошо справляться со всеми задачами.

— Китайский часто приходится применять?

— Почти каждый день. Бывают переводы документации, совещания с руководством завода с китайской стороны.

Как рассказала Жаныл, в детстве она хотела стать космонавтом, но это была лишь мечта. Сейчас ей нравятся изучение иностранных языков и занятия бегом. Жаныл любит красные розы. В одежде придерживается классики или стиля кэжуал. В её сумочке всегда паспорт, ключи, банковская карта и помада. В отпуск или на новогодние праздники она старается уезжать домой в Киргизию.

— В Киргизии отмечают 8 Марта?

— Да, это праздничный день, поздравляем родителей, близких.

— А как в Калуге дома будете отмечать?

— В прошлом году я вышла замуж. Пока мы вдвоём с мужем. Наверное, будем отмечать большой семьёй, соберёмся с родственниками мужа.

— Какое национальное блюдо вы готовите дома?

— Иногда готовлю плов, у нас это национальное блюдо. Плов мне больше нравится с бараниной. И использовать курдюк, так вкуснее. Плов получается насыщенным, жирным, поэтому готовлю редко.

— Какими качествами должен обладать мужчина?

— Это ответственность, отзывчивость, доброта, умение проявлять заботу. Важна и целеустремленность.

— Какой подарок хотите на 8 Марта?

— Мне нравятся неожиданные сюрпризы. Подарок может быть незначительным, но оригинальным, его можно интересно преподнести.

— Что вам нужно для хорошего настроения?

— Чтобы у близких, родных всё было хорошо, тогда у меня не будет повода для волнения.

Фото сотрудниц «Фуяо Стекло Рус».