«Что за безобразие с этим снегом?!»: калужанка пожаловалась на свалку грязи и реагентов в парке

В редакцию написала читательница с просьбой рассказать, что в сквере имени Кубяка образовалась свалка снега, грязи и реагентов. Судя по ее словам все это с дороги сгружают в парк.

- У нас нет специальной свалки для снега? Парк - самое удачное место для этого? – возмущается калужанка. - Там в прошлом году столько саженцев деревьев высадили, а теперь скидывают туда эту химию. Скоро это начнет таять и затопит дорожки парка. Что за безобразие с этим снегом?!

Мы обратились в горуправу. Там жителям порекомендовали обратиться к территориальному представителю или в ЦД СМЭУ по телефону: +78004501002.

Чиновники пообещали передать жалобу в управление городского хозяйства.