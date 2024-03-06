Почему не стоит откладывать визит в БТИ

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Граждане, решившие ­что-либо поменять в обустройстве своего жилища, как правило, испытывают затруднения в понимании как правильно оформить такие изменения в соответствии с требованиями российского законодательства. Все тонкости и нюансы необходимых документов простой человек, порой, не может даже понять, хотя для специалиста все это просто и легко.

И здесь на помощь приходят сотрудники Бюро технической инвентаризации. Накануне Дня геодезии и картографии мы выяснили, где чаще всего людей ждут неожиданные проблемы при оформлении недвижимости.

Амнистии не вечны

Сегодня в России действуют две амнистии по оформлению прав на недвижимость: дачная и гаражная. Первая продлена до 1 марта 2031 года, срок окончания второй — 1 сентября 2026‑го. Как пояснили сотрудники БТИ, с учетом необходимости прохождения документов по нескольким инстанциям до окончания гаражной амнистии остается совсем небольшой срок. Нужно поторопиться.

При этом в самом БТИ c каждым годом стараются сократить время предоставления всех необходимых документов. Сегодня справку или документ здесь можно получить от одного рабочего дня до семи рабочих дней. Все зависит от сложности работ.

— Гаражная амнистия — это упрощенный порядок оформления недвижимости, — объясняет начальник управления геодезии БТИ Екатерина КОЗЛОВА. — Мы помогаем людям оформить и гаражи, и землю под своими гаражами в собственность. У нас современное спутниковое оборудование. Мы первые в Калужской области начали эту работу и уже оформили в рамках амнистии более 700 гаражей.

По словам сотрудников БТИ, большая часть гаражей не оформлена должным образом.

— Так что лучше поторопиться, — советует Екатерина Козлова. — Мы не только готовим документы, мы консультируем клиента, помогаем ему в дальнейшем пройти все необходимые кабинеты ведомств. Это путь долгий, поэтому два оставшихся до окончания амнистии года, на самом деле, не такой уж большой срок.

Еще одна амнистия — дачная. Она действует уже много лет. Сотрудники БТИ помогли оформить землю под садовыми и жилыми домиками огромному количеству жителей региона.

— Кстати, часто люди не знают, что сейчас в рамках дачной амнистии собственник сам может определить, что он построил на участке: садовый нежилой или жилой дом, — поясняет начальник управления обработки и хранения производственной документации БТИ Ольга ЧЕРНЫШОВА. — Под дачную амнистию попадают не только садовые дома, но и жилые дома, построенные на землях ИЖС или ЛПХ. Для их регистрации необходимы только правоустанавливающие документы на земельный участок и технический план, который готовит кадастровый инженер.

Регистрация дома необходима не только для того чтобы владелец мог распоряжаться этим имуществом, но и для его страхования на случай пожара, затопления, других стихийных бедствий, а также для регистрации по месту жительства, для участия в программе газификации и т. д.

Есть в БТИ услуга по оформлению прав на объекты недвижимости любой сложности под ключ (Гараж под ключ, Дом под ключ), в том числе в судебном порядке. Кроме того, для удобства граждан консультации и прием документов осуществляются в субботу.

Сантиметры раздора

— Бывают случаи, когда купленная квартира у застройщика оказалась меньше на несколько квадратных сантиметров. Мелочь? Но эти сантиметры порой выливаются в тысячи руб­лей. Что делать? Специалисты БТИ выезжают на объект, производят дополнительные замеры, после чего дольщик может обратиться к застройщику за компенсацией, — объясняет начальник отдела по работе с юридическими лицами БТИ Татьяна РАДИНА.

Перепланировка — это серьезно

Существуют требования к перепланировке квартир. Прежде чем этим заняться, крайне важно прийти в БТИ на консультацию, чтобы потом не возвращать все в исходное состояние.

На базе предприятия существует проектно-­технический отдел, специалисты которого имеют многолетний опыт работы. К ним можно обратиться за консультацией о возможности осуществления изменений в своей квартире, а также при покупке квартиры о возможности узаконивания уже сделанной перепланировки.

Специалисты отдела могут помочь с переводом дачи в жилой дом, выполнить проекты перевода нежилых помещений в жилые, произвести тепловизионное обследование для проверки помещений и зданий на предмет утечки тепла, качества выполненного отепления фасадов.

Таких нюансов очень много, и люди порой даже не догадываются о них. В БТИ же точно знают, что можно, что нельзя, как сделать все правильно, чтобы потом получить все необходимые документы для узаконивания всех своих переделок.

БТИ — это гарантия

Сегодня в регионе работают достаточно организаций, занимающихся помощью в оформлении недвижимости. Каждый решает сам куда ему идти за документами. Однако руководство БТИ напоминает, что в этом деле важны гарантии.

У БТИ огромный опыт работы, и такой же собственный архив.

— У нас есть полная информация о любом объекте капитального строительства, — рассказывает главный инженер БТИ Сергей ПАРАМОНОВ. — Наш архив востребован постоянно. Там есть практически все, и огромное количество организаций, частные лица постоянно запрашивают у нас документы, касающиеся данных нашего архива. Мы выдаем копии документов, различные справки.

БТИ работает не только с физическими лицами. За справками и документами обращаются застройщики, иные организации, муниципалитеты, министерства. Объем предоставляемых им документов огромен.

— У нас есть необходимый штат геодезистов, кадастровых инженеров, специалистов по технической инвентаризации, проектировщиков — поясняет Сергей Парамонов. Более 120 сотрудников, работающих в Калужском подразделении, и в 20 обособленных подразделениях, предприятия во всех районах Калужской области. Основу коллектива составляют люди с огромным опытом. Многие не одно десятилетие своей жизни отдали работе в БТИ.

Все это вкупе дает полное основание полностью доверять документации, выданной БТИ. Гарантии Бюро — главный аргумент обращения именно к специалистам Бюро технической инвентаризации.

г. Калуга, ул. Герцена, д.16

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