Счастливые женщины

Накануне праздника 8 Марта мы заглянули в компанию SINTEC Group — к одному из лидеров российского рынка моторных материалов и № 1 на рынке охлаждающих жидкостей.
Наш корреспондент пообщалась с сотрудницами и расспросила о том, каково им работать в столь крупной и успешной компании. Заодно узнали, в чём секрет их собственного успеха, как они справляются со стрессом и в чём, по их мнению, женщины оказываются талантливее мужчин.
Вместе мы сила
Александра ИГНАТОВИЧ в компанию пришла в сентябре 2000 года лаборантом химанализа. Сейчас она директор по операционной деятельности.
— Я выросла вместе с компанией, успехи компании — мои успехи, работа — большая и важная часть моей жизни, — говорит Александра. Для неё лучший комплимент от начальства — «без тебя никак».
На работу Александра встаёт в 6:30, собирается сама, потом будит остальных членов семьи. И всегда выглядит на все 100. Главным секретом красоты называет сон, хотя и без салонов красоты не обходится.
Своими сильными чертами считает умение слушать и слышать людей.
— Я командный игрок. Только вместе мы сила, — уверена Александра. — Я достаточно спокойна, безэмоциональна, но до определённой черты. После неё…
— В чём женщины талантливее мужчин?
— Женщины мудрее. Наш главный талант — чтобы мужчина сделал так, как необходимо, чтобы он считал, что придумал это сам (улыбается).
Александра считает себя счастливым человеком. В свободное время любит фотографировать, её коронное блюдо — сырники, а самый лучший подарок в жизни — сын. Сохранить гармонию ей помогают способность переключаться на семью, хобби и путешествия.
Вижу цель — не вижу преград
Начальник отдела материально-технического сопровождения Евгения СЛУГИНА в компании уже 11 лет, начинала с должности менеджера по снабжению.
— Наша компания никогда не останавливается на достигнутом. Постоянно ставит новые амбициозные цели и добивается их. Работа здесь — это постоянное развитие. Вместе с ростом компании, расту и я, — говорит Евгения.
Лучший комплимент от начальства для Евгении — доверие в управлении командой, в принятии решений, применение профессиональных качеств для достижения общих результатов.
Встает она в 6 утра. Контрастный душ, чашка кофе под любимую музыку и утренняя прогулка с собакой, это заряжает энергией, помогает настроиться на работу.
— Какой у Вас характер?
— Бесстрашный и темпераментный. Как говорится, вижу цель — не вижу преград. А в дополнение к уверенности, настойчивости, стремлению к действиям получается оригинальный коктейль, помогающий в достижении целей и преодолении любых сложностей.
По словам Евгении, женщине легче даётся режим многозадачности.
— Это обусловлено генетически заложенными и веками отточенными навыками одновременно организовывать, делать, следить и контролировать разные сферы быта. Современная женщина трансформировала эти качества для работы. Природная гибкость, умение находить компромиссы, бесспорно, лучше у женщины. Тут прямолинейность мужчин несколько уступает.
Идеалом женщины Евгения считает свою бабушку.
— У неё было голодное военное детство, как следствие, 3 класса образования. Но она была трудолюбива, ответственна, поэтому стала заслуженным работником на ткацкой фабрике. И дома держала большое хозяйство. От неё мне передалась любовь к животным. Бабушка воспитала прекрасных детей и внуков, была для всех примером заботы и доброты.
Поддерживать ресурсное состояние Евгении помогают строгое соблюдение режима сна, прогулки на свежем воздухе, музыка, общение с близкими и домашними питомцами. Евгения любит путешествовать и посещать разные музыкальные мероприятия. А ещё она готовит бесподобные пироги.
Лучший подарок в жизни — дочь, семья, друзья и любимая работа, замечательный коллектив. Для полного счастья не хватает отсутствия пробок на дорогах и пару дополнительных часов в сутках.
Ярко выраженный экстраверт
Ольга СЫСОЕВА четвертый год работает в компании директором по персоналу. Говорит, что её подкупает работа в стабильно развивающейся компании с амбициозными целями и задачами, где всегда чувствуется движение вперёд, работа на опережение в условиях конкурентной борьбы с возможностью перенять лучший опыт компаний-лидеров и применить его.
Вставать рано на работу Ольге легко, она жаворонок и любит прийти до начала трудового дня, спокойно разобрать почту и документацию, скорректировать планы на день.
По характеру Ольга — ярко выраженный экстраверт. Эмоционально реагирует на происходящее. При этом её отличают оптимизм, эмпатия и отходчивость, никакого негатива.
Женщин она считает терпимее и мудрее мужчин.
— Мы знаем, когда и как нужно подойти с вопросом, чтобы задача была решена. И если не получится, выбрав новую тактику, предпримем новую попытку.
Лучший комплимент от начальства — «хочу посоветоваться». Значит, руководитель прислушивается и учитывает её мнение.
По словам Ольги, чтобы избежать выгорания, необходимо отдыхать на полную катушку. Её выходные насыщенные и распланированы на 2–3 недели вперёд. Ольга — заядлая путешественница. Приезжая в новое место, берёт машину и колесит по стране. Любит узкие улочки Парижа, сказочный город Брюгге и Мюнхен.
Есть у неё и коронное блюдо — тонкие ажурные блинчики. А лучшим подарком в жизни Ольга считает своих детей.
— У меня их трое: дочь, сын и внучка. Они мои самые близкие и верные друзья.
Есть у неё и идеал женщины.
— Журналистка и телеведущая Дарья Златопольская. В ней собраны лучшие качества: женственность, образованность, элегантность, интеллект и ни капли высокомерности.
Как говорит Ольга, счастье мимолетно, поэтому она старается наслаждаться каждым моментом.
— Победами детей, пусть даже небольшими, здоровьем родных, солнечными днями. А Бога гневить не хочу — всего хватает.
Планировать на несколько шагов вперёд
Мария ТАРАНТАЙ работает в SINTEC Group почти 10 лет. В 2014 году устроилась дизайнером и прошла всю карьерную лестницу до начальника отдела дизайна упаковки.
— Очень люблю свою работу и всегда говорю, что мой отдел — это мой третий ребёнок, — поделилась с нами Мария.
Каждый день она встаёт в 5:45.
— Зарядка, уходовые процедуры, макияж — это моя ежедневная забота о себе. Семья в это время ещё спит, и можно побыть наедине с собой, построить план на день. Стакан воды натощак, вкусный и красивый семейный завтрак, и я готова к рабочему дню. Встать рано для меня нетрудно, как говорится, человек может достичь любой цели, если в шесть утра он хочет этого больше, чем спать.
По характеру Мария решительная и упрямая.
— Фраза «я подумаю об этом завтра» — полная противоположность моему взгляду на жизнь. У меня в голове должен быть план на несколько шагов вперёд. Аврал и стресс — привычная обстановка, где быть в зоне комфорта мне помогают прямота, честность и быстрота реакции.
Любую негативную эмоцию эффективно перекрывает чувство благодарности. Я всегда иду на работу с благодарностью за те возможности, которые она мне даёт. А избежать выгорания помогают вызовы, которые я регулярно сама перед собой ставлю, и динамичность, это держит в тонусе.
Лучшим комплиментом от начальства Мария считает фразу: «Я тебе доверяю», это очень ценно и мотивирует.
Мария считает, что женщины многозадачнее. А свойственная им эмпатия позволяет в разных ситуациях ловить правильные моменты для манёвра.
В свободное время любит петь, мечтает начать ходить на занятия по вокалу. А ещё лучше всех печёт куличи на Пасху, угощает семью и коллег.
— Самый лучший подарок в жизни?
— Выделю самый необычный. Однажды подруга подарила мне на день рождения красиво упакованную коробку, и, как только я взяла её в руки, внутри что-то начало громко звенеть. Это было страшно и смешно одновременно. Оказалось, там сувенирный будильник с молоточком, как в детстве, бережно установленный на это время.
Идеалов для Марии не существует, но…
— Во многом я беру пример с моей мамы. Её самоотверженность, интеллигентность, чувство уважения к окружающим для меня эталон.
Мария считает себя абсолютно счастливым человеком.
— У меня есть моя семья, любящий муж и дети, работа, на которой я могу полностью реализоваться.
Легко находит общий язык в коллективе
Ольга ЧИСТЯКОВА в компании работает более 20 лет. Пришла сразу после института на должность дизайнера. Сегодня она руководитель отдела по работе с клиентами.
— Я счастливый человек, потому что занимаюсь тем, что мне доставляет удовлетворение и приносит доход, — объясняет Ольга. — Амбициозные задачи, которые ставит перед нами руководство, требуют постоянного совершенствования профессиональных навыков.
По характеру Ольга открытый, общительный человек. Готова прийти на помощь. Легко находит общий язык в коллективе, требовательна к себе и окружающим.
Сохранять эмоциональное равновесие Ольге помогают здоровый образ жизни, умение справляться с негативом и поддержка семьи.
Считает, что женщины выносливее мужчин. Им легче работать в условиях многозадачности.
В свободное время Ольга любит что-то делать руками: шить, рисовать, декорировать. А в выходные балует семью воскресным обедом, особенно всем нравится её мясная лазанья.
Как и у каждой женщины, у Ольги есть свои секреты красоты: она рано ложится спать и старается больше гулять на свежем воздухе.
— Самый лучший в жизни подарок?
— Моя семья — это лучший подарок, который мне сделала судьба. А для полного счастья не хватает только возможности больше путешествовать.
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