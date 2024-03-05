Первокурсник из Калужской области занял третье место на Всероссийском конкурсе «Начни игру»

В Казани подошел к концу второй сезон Всероссийского конкурса «Начни игру» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об успехе студента из Калужской области рассказали в региональном правительстве.

Роман Харитонов занял третье место в профессии «Unity-разработчик» среди финалистов до 18 лет.

Молодой человек рассказал, что после того, как занял 9 место в финале первого сезона, поставил себе цель войти в топ-3. Он посоветовал участвовать в проектах платформы «Россия – страна возможностей».

- Это полезный опыт, который, я уверен, пригодится!» - отметил Харитонов.

За победу боролись 296 разработчиков и 82 командных игроках из 62 регионов РФ.

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование».

Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что Россия входит в топ-5 стран по числу людей, которые играют в видеоигры. Это более 60% человек старше 16 лет.

- Видеоигры должны помогать развиваться, воспитывать общечеловеческие ценности, патриотизм, поэтому очень важно создавать свои уникальные цифровые продукты с учётом нашей российской самобытности, в которой отражены наши российские ценности и правильно представлена история, - подытожил он.

Всех победителей и призеров наградили подарками от партнеров проекта – представителей крупных игровых индустрий.