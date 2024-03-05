В Калуге ищут новых владельцев для собак с улицы Хрустальной

Наша читательница жаловалась на бездомных собак на улице Хрустальной, которые, по ее словам, держат в страхе весь район.

На место выезжали проверяющие, однако признаков агрессии у животных не обнаружили:

- Согласно положениям федерального законодательства, отловленные животные после прохождения программы ОСВВ («Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат») возвращаются на прежние места их обитания и повторному отлову не подлежат, - рассказали нам 5 марта в городской управе. - В микрорайоне Хрустальный наши специалисты выезжали совместно с бригадой отлова и представителем Российского общества защиты животных «Фауна». В ходе выезда установлено, что собаки не проявляют немотивированной агрессии ни в отношении животных, ни в отношении людей. Сейчас совместно с обществом защиты животных решается вопрос о возможности пристройства собак новым владельцам.